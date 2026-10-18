Москва18 окт Вести.Официальный аккаунт фильма "Маск" об американском миллиардере Илоне Маске в TikTok попал под бессрочную блокировку. Соцсеть объяснила свое решение наличием политического контента, который противоречит правилам платформы.

С момента запуска аккаунт фильма "Маск" собрал более 10 тысяч подписчиков в TikTok, пишет Hollywood Reporter.

TikTok заблокировал аккаунт фильма о Маске, сославшись на политический контент, нарушающий его правила говорится в публикации

Кинокомпания Bleecker Street, выпустившая фильм, была уведомлена о решении TikTok 16 октября. Она намерена обжаловать блокировку.