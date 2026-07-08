Москва8 июл Вести.К сожалению для России, НАТО выбрали путь экономиста Адама Смита.

Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Он отметил, что если предыдущий саммит, проходивший в Нидерландах был на тему того, как деньги получить, то состоявшийся в Анкаре был на тему того, как эти денежный средства потратить.

Теперь, возвращаясь к саммиту НАТО, знаете, еще немного одного экономиста очень кратко вспомню Адама Смита, да, у него есть знаменитая легенда о том, что если один человек будет делать булавки, он будет делать там пять-десять булавок в день. А если процесс разделить на 18 этапов ... будет тысяча булавок в день производиться. Вот НАТО, к сожалению для нас, пошло по пути Адама Смита. То есть прошлый саммит в Гааге, он был про деньги, там выкручивали руки, угрожали, заставляли. В итоге, в общем, страны НАТО с разной степенью успешности сумели сформировать блок средств примерно триллион у Соединенных Штатов, и не менее триллиона в ближайшие годы будет у других стран-членов НАТО. И, собственно, нынешний саммит — это про то, как эти деньги потратить. И должен сказать, что за этот год европейцы проделали неплохую работу сказал Ткаченко

Ранее Ткаченко заявил, что в Анкаре будут говорить про "НАТО 3.0". По его словам, сейчас уже появилось третье поколение НАТО, отличительная черта которого – автономизация безопасности Европы.