Ткаченко назвал предмет разговора на саммите НАТО в Анкаре Ткаченко: в Анкаре будут говорить про "НАТО 3.0"

Москва7 июл Вести.На саммите НАТО в Турции предметом обсуждения станет "НАТО 3.0". Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

По его словам, сейчас уже появилось третье поколение НАТО, отличительная черта которого – автономизация безопасности Европы.

То, о чем сейчас будут говорить в Анкаре. Уже многие эксперты называют "НАТО 3.0", то есть третье поколение НАТО, ситуация, когда происходит автономизация безопасности Европы — это тоже иностранное слово, но смысл его состоит в том, что каждый за себя, ребята. Соединенные Штаты, в принципе, готовы изображать, что они держат зонтик над Европой, но при этом каждый платит за себя, каждый, значит, принимает свои собственные бюджеты в зависимости от размера ВВП. И в общем выкручивание европейцами рук американцы проходят довольно успешно сказал профессор

Ранее сообщалось, что европейские страны-участницы предстоящего саммита Североатлантического альянса в Анкаре надеются, что никаких "неожиданных сюрпризов" на фоне непростых отношений НАТО с нынешней администрацией Соединенных Штатов не будет. Также сообщалось, что посыл предстоящего мероприятия во многом будет зависеть от президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.