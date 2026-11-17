РФ и США дают понять ЕС, что не хотят видеть их на втором этапе переговоров

Ткаченко: новый раунд переговоров США, РФ и Украины - двойной удар по европейцам РФ и США дают понять ЕС, что не хотят видеть их на втором этапе переговоров

Москва17 ноя Вести.Новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины планируемый в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби стал двойным ударом по Европе.

Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Он отметил, что сейчас Россия и США дают европейцам понять, что конструктивного они с собой не принесут.

Стало известно о том, что следующий раунд переговоров, правда, без даты, будет в Абу-Даби, это двойной удар по европейцам. Во-первых, скорее всего, там их тоже не будет, во-вторых, они же очень настаивали, чтобы переговоры были на территории Европы, но Абу-Даби — это далеко не Европа. И самое главное, что сейчас ... и Россия, и Соединенные Штаты дают понять, что мы не очень хотим их видеть на этом этапе переговоров, потому что ничего конструктивного они с собой не принесут заявил Ткаченко

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине планируется провести в трехстороннем формате, возможное участие европейских представителей с Москвой не согласовывалось.