Токаев вручил Путину картину с географом Валихановым и писателем Достоевским

Токаев подарил Путину картину с Чоканом Валихановым и Федором Достоевским Токаев вручил Путину картину с географом Валихановым и писателем Достоевским

Москва25 июл Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил российскому коллеге Владимиру Путину картину с изображением ученого и географа Чокана Валиханова и писателя Федора Достоевского. Об этом сообщили в пресс-службе главы Казахстана.

Подарок казахстанский лидер сделал в Омске, где проходил форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев преподнес Владимиру Путину картину, на которой изображены Чокан Валиханов и Федор Достоевский отмечается в сообщении

На картине показана беседа за письменным столом Достоевского и Валиханова, которые познакомились в 1854 году в Омске.

Сообщение сопровождается фотографией, на которой казахстанский и российский президенты рассматривают картину. Автор картины не указывается.

В субботу, 25 июля, Путин прибыл в Омск, где встретился с Токаевым. Главы государств приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.