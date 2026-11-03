РБК: тоннель между Россией и США под Беринговым проливом оценили в $205 млрд

Тоннель между РФ и США может стоить более $200 млрд РБК: тоннель между Россией и США под Беринговым проливом оценили в $205 млрд

Москва3 ноя Вести.Стоимость строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской с учетом сопутствующей инфраструктуры и резерва на риски может достигнуть 205,4 млрд долларов. Такую оценку представили аналитики Kept, с обзором ознакомились в РБК.

По расчетам Kept, непосредственно строительство тоннеля протяженностью 103-120 км обойдется примерно в 73,2 млрд долларов. Еще 64 млрд долларов потребуется на железнодорожную, транспортную и энергетическую инфраструктуру с обеих сторон. Дополнительные расходы на терминалы, порты, электроснабжение и другие объекты оцениваются в 21 млрд долларов. В смету также заложен резерв на непредвиденные расходы в размере 47,4 млрд долларов.

В случае реализации проекта предстоит построить около 3,5 тыс. км новых железнодорожных путей на российской стороне и модернизировать еще 1,5 тыс. км существующих линий.

Согласно предложенному графику, в 2026-2028 годах планируется провести изыскания и подготовить технико-экономическое обоснование. Основные строительные работы могут пройти в 2030-2038 годах, а запуск движения при "реалистичном подходе" возможен к 2041 году.

При этом эксперты отмечают, что основную сложность может представлять не столько прокладка тоннеля, сколько создание масштабной железнодорожной и энергетической инфраструктуры в сложных климатических условиях.

Идею тоннельного перехода в 2025 году предложил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В июне 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив.