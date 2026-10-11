Дмитриев: для Boring Company пришло время начать строить тоннель между РФ и США

Дмитриев призвал компанию Маска начать работу над тоннелем между РФ и США Дмитриев: для Boring Company пришло время начать строить тоннель между РФ и США

Москва11 окт Вести.Для компании Boring Company (основана американским бизнесменом Илоном Маском) пришло время приступить к строительству соединяющего Россию и США тоннеля через Берингов пролив. Об этом на своей странице в соцсети X написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Для Boring Company пришло время начать работать над тоннелем Путина-Трампа, который соединит Россию и США, Евразию и Америку написал Дмитриев

В начал июня глава РФПИ сообщил о подписании на полях ПМЭФ соглашения с американской компанией о проектировке тоннеля. Тогда же он указал, что окончательно планы относительно этого объекта будут ясны к концу 2026 года.

Впервые идею о сооружении тоннеля под Беринговым проливом Дмитриев выдвинул в октябре 2025 года. Тогда он написал, что такой объект может быть символом единства. Трамп назвал эту идею интересной.