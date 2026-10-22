Тоннель от Чукотки до Аляски: инфраструктурная пропасть между континентами Эксперт о строительстве тоннеля от Чукотки до Аляски: главное - инфраструктура

Москва22 окт Вести.Оценивая заявленные сроки и стоимость строительства тоннеля от Чукотки до Аляски под Беринговым проливом, доктор технических наук, заведующий кафедрой механики грунтов и геотехники Московского государственного строительного университета, член правления Тоннельной ассоциации России Дмитрий Чунюк подчеркнул, что реализация проекта возможна, но потребует колоссальных вложений в создание отсутствующей транспортной инфраструктуры как на Аляске, так и на Чукотке, сообщает ИС "Вести".

Идея возведения межконтинентального тоннеля под Беринговым проливом, соединяющего Россию и США, стала предметом широкой дискуссии среди экспертного сообщества и общественности. Согласно предварительным оценкам, реализация данного инфраструктурного проекта потребует инвестиций в размере 8 млрд долларов и займет около восьми лет.

Реализация проекта будет больше, чем 8 млрд и дольше, чем 8 лет, конечно же. И на самом деле, в этом вопросе опускают тот момент, что главное в этом проекте, даже не сами тоннели, а создание побочной инфраструктуры, которая, отнимет гораздо больше и сроков, и денег. Обсуждается момент, что тоннели будут железнодорожные, там будет две ветки, плюс технический тоннель. Но мы должны с вами понимать, что со стороны России у нас с вами развитая железнодорожная сеть, которая заканчивается в районе Якутска. А дальше почти 3 000 км у нас железных дорог нет, их надо строить. И со стороны США тоже не все так хорошо - нет на Аляске развитой системы, которая была бы связана с основной частью Соединенных Штатов. Данный тоннель помог бы развить нам северные регионы. Все-таки труднодоступные районы сейчас малоразвиты. И, конечно же, с точки зрения геополитики, развития страны, это очень важно заявил Чунюк

Как он пояснил, термин "копать" является условным. В действительности работа тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) представляет собой сложный технологический процесс, который лишь метафорически можно сравнить с движением "червяка" в толще грунта.

Это такой "червяк", которого мы запускаем. Это достаточно большой комплекс. Он имеет порядка 200—300 метров в длину, и вот этот "червяк" идет под землю на глубину 60-90 м. Это довольно глубоко. Климатические условия достаточно тяжелые, это первое. Второе - грунтовые условия. То, что касается такой проходки закрытым способом, на глубине грунтовые условия лучше, чем делать с поверхности опоры моста, поэтому под землей, а не над землей рассказал эксперт

Он оценил время в пути по проектируемому тоннелю между Аляской и Чукоткой.

Если нам удастся построить скоростные ветки, то это будет занимать минут 30—40 на преодоление. Если это стандартное время прохода наших поездов, то это в районе часа будет идти поезд по такому тоннелю предположил Чунюк

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что проект по строительству тоннеля, соединяющего Чукотку и Аляску через Берингов пролив, был бы актуален в случае наличия экономического обоснования.

Также глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение о проектировании тоннеля, который должен соединить Россию и Соединенные Штаты через Берингов пролив.