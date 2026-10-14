Трамп: Тайвань взял обязательства на $70-$80 млрд по покупке СПГ с Аляски Трамп заявил об обязательствах Тайваня на $70-$80 млрд по покупке СПГ с Аляски

Москва14 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что американский министр торговли Говард Латник якобы договорился с Тайванем об отгрузке в течение 20 лет сжиженного природного газа на сумму $70-80 млрд с проекта по производству СПГ на Аляске.

Я только что побывал на Аляске, где дал старт крупнейшему проекту в сфере энергетической инфраструктуры в истории штата - проект Alaska LNG. Эта инвестиция в инфраструктуру на сумму $50 млрд со стороны Республики Корея является частью заключенного со мной торгового и инвестиционного соглашения. Сегодня я также объявляю, что мой министр торговли Говард Латник достиг с Тайванем соглашения об отгрузке СПГ на сумму от $70 млрд до $80 млрд в рамках Alaska LNG - это 30% пропускной способности газопровода на ближайшие 20 лет. написал американский лидер в сети Truth Social

По словам Трампа, данная сделка станет "крупнейшим в мире" договором по поставке газа. Также американский президент утверждает, что Тайвань согласился инвестировать $4,4 млрд в капитал проекта, так как теперь это проект федерального правительства США, получивший все необходимые разрешения и готовый к реализации.

Речь идет о договоренностях, по которым покупатель заранее обязуется брать определенный объем СПГ на протяжении многих лет по согласованной цене, когда проект заработает. Первую партию СПГ Alaska LNG планируется экспортировать в 2031 году.