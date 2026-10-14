Трамп заявил о договоренностях по поставкам газа с Аляски на Тайвань

Трамп: Тайвань обязался в течение 20 лет закупать газ с Аляски Трамп заявил о договоренностях по поставкам газа с Аляски на Тайвань

Москва14 окт Вести.Достигнуты договоренности о поставках газа с Аляски на Тайвань, заявил президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников на Аляске.

В ближайшие 20 лет Тайвань намерен получать 30% топлива, добываемого в рамках энергетического проекта на Аляске, уточнил Трамп.

Это одна из крупнейших сделок в истории подчеркнул Трамп

Тайвань намерен не только оплачивать поставки, гарантируя стабильность на два десятилетия, но и вложит в проект $4,4 млрд, добавил Трамп.

Между тем Южная Корея согласилась инвестировать $50 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске, в рамках которого построят трубопровод протяженностью 1,3 тыс. км.

Трамп заявил, что лично на постоянной основе предотвращает военные конфликты между КНДР и Южной Кореей, между Японией и КНДР, а также между Тайванем и Китаем.