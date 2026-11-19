Трамп: США будут содействовать миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе

США намерены содействовать миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Трамп Трамп: США будут содействовать миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Москва19 ноя Вести.Соединенные Штаты собираются содействовать поддержанию мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

США на протяжении нескольких столетий являются тихоокеанской державой и продолжают работать над укреплением экономического роста и стабильности, суверенитета, процветания и мира во всем этом регионе сказал Трамп

Накануне глава Белого дома сообщил, что встреча одновременно с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином выгодна Штатам, так как Москва и Пекин "работают вместе".

Между тем китайский лидер отметил, что АТР может развиваться только благодаря открытому сотрудничеству.