В Тюменской области водитель сбил мать и ее двоих детей на "зебре"

Торопился в аэропорт: в Тюменской области водитель сбил мать и двоих детей В Тюменской области водитель сбил мать и ее двоих детей на "зебре"

Москва7 окт Вести.В Тюменской области 68‑летний водитель Skoda Fabia, торопившийся в аэропорт, сбил на зебре 48-летнюю женщину и ее двоих детей. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло вечером 6 октября на ул. Мира в поселке Боровском.

[Пострадали] двое школьников, 11-ти и 16-ти лет, а также их мать. На пешеходах не было световозвращающих элементов, благодаря которым водитель мог бы издалека заметить людей. Освещение на пешеходном переходе работало говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По словам водителя, он торопился в аэропорт.

Все детали ДТП выясняются.