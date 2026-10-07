Москва7 октВести.В Тюменской области 68‑летний водитель Skoda Fabia, торопившийся в аэропорт, сбил на зебре 48-летнюю женщину и ее двоих детей. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло вечером 6 октября на ул. Мира в поселке Боровском.
[Пострадали] двое школьников, 11-ти и 16-ти лет, а также их мать. На пешеходах не было световозвращающих элементов, благодаря которым водитель мог бы издалека заметить людей. Освещение на пешеходном переходе работалоговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По словам водителя, он торопился в аэропорт.
Все детали ДТП выясняются.