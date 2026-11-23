Москва23 ноя Вести.Торгово-промышленная палата России (ТПП) предложила решить проблему нехватки строительных рабочих в России налоговыми льготами для компаний, которые финансируют подготовку сварщиков, каменщиков и бетонщиков, пишет газета "Известия", ссылаясь на письмо главы ТПП Сергея Катырина вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову.

На строительстве в России не хватает от 200 до 400 тысяч рабочих, особенно каменщиков, электромонтажников, бетонщиков и арматурщиков. По данным экспертов, дефицит к 2030 году может составить 789 тысяч человек.

ТПП просит расширить льготы для компаний, которые оснащают колледжи, оплачивают учебу и стипендии будущим рабочим говорится в сообщении

Как указывает ТПП, сейчас налоговые льготы не работают из-за территориальных ограничений. Так, согласно правилам, компания и колледж должны находиться в одном регионе, предельный размер суммы льготы ограничен, в регионах действуют разные правила.

...Палата предлагает разрешить строительному бизнесу пользоваться льготой при оснащении или финансировании колледжей в других субъектах федерации. Условием станет трехстороннее соглашение между компанией, учебным заведением и органом исполнительной власти региона, где оно расположено отмечает газета

В частности, в соглашении выпускникам должно быть гарантировано трудоустройство в этой организации не менее чем на три года.

По мнению ТПП, единые правила налоговых льгот по всей стране поможет установить типовой региональный закон с максимальными лимитами вычета для строительной отрасли.

Спрос на рабочую силу в России по-прежнему высокий, рынок труда остается дефицитным, отмечал в сентябре министр экономического развития Максим Решетников.