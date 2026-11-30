Трамп: Иран мог получить доступ к системе Starlink

Трамп допустил, что Иран мог получить доступ к системе Starlink Трамп: Иран мог получить доступ к системе Starlink

Москва30 ноя Вести.Иран мог получить доступ к американской спутниковой системе Starlink в начале конфликта Соединенных Штатов с Исламской Республикой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Вполне возможно, что так и было сказал Трамп

При этом американский лидер отметил, что у Вашингтона "есть доступ ко всему, что есть у всех остальных".

Ранее газета Washington Post написала, что иранская сторона задействовала Starlink для управления силами и координации ударов по американским военным объектам в начале конфликта.