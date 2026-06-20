Трамп рассказал о своих любимых лидерах на мировой арене

Трамп назвал Си Цзиньпина и Моди своими любимыми лидерами на мировой арене Трамп рассказал о своих любимых лидерах на мировой арене

Москва20 июн Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди больше всего импонируют президенту США Дональду Трампу. Об этом сам американский лидер рассказал в интервью Axios.

Журналист новостного портала, задавая вопрос главе Белого дома, предположил, что Трамп включит в свой список китайского лидера.

Да. С точки зрения лидерства, это правда ответил Трамп

При этом американский лидер также положительно охарактеризовал Моди.

Ну, я думаю, Моди очень хорош. Моди - великий лидер заявил глава Белого дома

Ранее Трамп пообещал, что при визите Си Цзиньпина в сентябре США постараются его впечатлить.

В МИД Китая, в свою очередь, подтвердили, что председатель КНР совершит государственный визит в США осенью 2026 года.