Трамп высмеял заявление Зеленского о сделке по Украине к январю 2027 года

Трамп не воспринял всерьез слова Зеленского о завершении конфликта к январю Трамп высмеял заявление Зеленского о сделке по Украине к январю 2027 года

Москва25 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп рассмеялся во время интервью таблоиду New York Post (NYP), реагируя на прогноз главы киевского режима Владимира Зеленского о вероятности завершения конфликта на Украине к началу следующего года.

Журналист издания попросил главу Белого дома прокомментировать утверждение Зеленского о том, что американские переговорщики намерены добиться заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом в декабре 2026 – январе 207 года.

Кто это сказал? Что он хочет, чтобы я сделал? произнес Трамп в ответ на вопрос NYP

Газета отметила, что, рассмеявшись, американский лидер обменялся взглядом с находившимся в кабинете помощником.

Трамп заявил, что не устанавливает конкретных сроков урегулирования украинского конфликта.

Я просто хочу, чтобы он был завершен. Я бы хотел однажды добиться этого, но для танго нужны двое. Посмотрим, что будет происходить сказал Трамп

12 ноября президент России Владимир Путин на встрече в Кремле со спецпосланниками американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером пожелал, чтобы мир на Украине был вечным.