Москва28 ноя Вести.Японский журнал Josei Jishin сообщил, что на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне президент США Дональд Трамп оставил без ответа попытку премьер-министра Японии Санаэ Такаити привлечь его внимание. Инцидент произошел 19 ноября, а видеозапись разговора была опубликована в соцсетях.

По данным издания, Такаити похлопала американского лидера по спине, пытаясь начать общение. Главный редактор онлайн-издания Arc Times Тосихико Огата расценил этот эпизод как сигнал о проблемах в отношениях Токио и Вашингтона. В беседе с журналистом The New York Times Дэвидом Сангером он отметил, что Трамп не проявлял к Такаити той теплоты, которая была характерна для его общения с бывшим премьером Японии Синдзо Абэ.

Сангер, в свою очередь, подчеркнул, что для Токио сейчас особенно важно получить от Вашингтона подробную информацию об итогах переговоров лидеров США, России и Китая. При этом, как отмечает Josei Jishin, после саммита Трамп все же созвонился с Такаити — разговор длился около 20 минут.

Японский комитет мира ранее раскритиковал премьер-министра Санаэ Такаити за поведение на саммите с Дональдом Трампом, заявив, что она позорит страну, следуя за американским лидером и не критикуя США за нападение на Иран и нарушение Устава ООН. Организация потребовала отказаться от сотрудничества в незаконной войне и действовать в соответствии с конституцией и международным правом.