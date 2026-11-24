Москва24 нояВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что новый бальный зал в Белом доме, который сейчас строится, будет самым красивым в истории, самым прочным и максимально безопасным.
Он будет защищен от ракет, беспилотников, пуль и всего остального, но также это будет один из самых красивых бальных залов. Я думаю, что это самый красивый бальный зал из когда-либо построенныхсказал Трамп на мероприятии в Белом доме
Американский лидер пообещал, что новый бальный зал также станет самым прочным из всех зданий, когда-либо построенных в США.
Трамп добавил, что строительные работы идут с опережением графика, и уже скоро – на очередном большом мероприятии в Белом доме – он примет первых посетителей.
Для строительства нового бального зала по решению Трампа было частично демонтировано Восточное крыло Белого дома. В рамках проекта предполагается оборудовать бомбоубежище, современный медицинский комплекс, засекреченные военные объекты. Бальный зал будет оснащен конструкциями, которые смогут выдержать ракетные удары, защищенными от беспилотников потолками и кровлей, а также пулестойкими стеклами.
Ранее стало известно, что новый бальный зал в Белом доме строится из особо прочного бетона, способного выдержать ядерный удар.