WP: Трамп инициировал новый ремонт в Белом доме и парке у резиденции

Трамп потратит миллионы долларов на замену кладки и дорожек в саду у Белого дома WP: Трамп инициировал новый ремонт в Белом доме и парке у резиденции

Москва17 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп инициировал новый ремонт на территории Белого дома. По данным газеты Washington Post (WP), ссылающейся на двух чиновников, знакомых с планами реконструкции, на эти преобразования будут потрачены миллионы долларов.

Реконструкция затронет, в частности, общественный парк у резиденции главы Белого дома.

Администрация намерена потратить миллионы долларов на замену каменной кладки в общественном парке на территории президентского комплекса и обновление дорожек в районе Розового сада отмечает WP

Трамп пожелал расширить дорожку из черного гранита у западного крыла Белого дома. Она была выложена лишь в начале этого года.

Только на обновление кирпичного покрытия площади Лафайет, расположенной напротив Белого дома, будет выделено три миллиона долларов. Расходы оплатит Служба национальных парков США.

Журналисты Washington Post выяснили, что одной из причин начала ремонтных работ стали опасения со стороны службы безопасности президента США. Они заметили, что кирпичи можно легко извлечь из кладки и использовать их во время протестов для метания.

Дональд Трамп лично курирует все строительные проекты на территории президентской резиденции, включая строительство нового центра для посетителей и возведение бального зала с большим убежищем под ним. Для ускорения строительства и реконструкции ранее президент США дополнительно нанял 250 строителей.