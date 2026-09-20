Трамп решил переоборудовать Триумфальную арку в Вашингтоне в военный комплекс

Трамп заявил, что Триумфальная арка в Вашингтоне станет военным комплексом Трамп решил переоборудовать Триумфальную арку в Вашингтоне в военный комплекс

Москва20 сен Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о преобразовании строящейся в Вашингтоне Триумфальной арки в военный комплекс.

Трамп уточнил, что решение принято "по настоятельной просьбе военных" в целях обеспечения национальной безопасности.

По настоятельной просьбе американских военных и в целях обеспечения национальной безопасности я принял решение преобразовать великолепную Триумфальную арку … в первоклассный военный комплекс написал Трамп в Truth Social

Объект позволит размещать, хранить и применять большое количество беспилотников. На крыше будут дежурить снайперы, а в самом комплексе оборудуют склады для хранения боеприпасов, пояснил президент США.

Он подчеркнул, что сооружение не будет иметь аналогов в мире, и вашингтонская Триумфальная арка "станет самой грандиозной из всех существующих".

Ранее глава МВД США Бургум анонсировал начало работ по строительству Триумфальной арки и военной смотровой площадки в районе Арлингтонского национального кладбища.