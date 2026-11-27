Москва27 нояВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что даже в праздничные дни продолжает работать над прекращением вооруженных конфликтов в мире. В частности, над урегулированием на Украине.
Об этом американский лидер рассказал, отвечая на вопросы журналистов о том, как он проводит День благодарения.
Я работаю над еще одним небольшим проектом: пытаюсь установить мир между Россией и Украинойсказал Трамп
По словам главы Белого дома, сделать это "нелегко".
Ранее Трамп отметил, что считает вполне реальным скорое достижение договоренностей об урегулировании украинского конфликта.