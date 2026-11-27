Трамп заявил, что и в праздник работает над урегулированием на Украине

Трамп о праздновании Дня благодарения: пытаюсь наладить мир между РФ и Украиной Трамп заявил, что и в праздник работает над урегулированием на Украине

Москва27 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что даже в праздничные дни продолжает работать над прекращением вооруженных конфликтов в мире. В частности, над урегулированием на Украине.

Об этом американский лидер рассказал, отвечая на вопросы журналистов о том, как он проводит День благодарения.

Я работаю над еще одним небольшим проектом: пытаюсь установить мир между Россией и Украиной сказал Трамп

По словам главы Белого дома, сделать это "нелегко".

Ранее Трамп отметил, что считает вполне реальным скорое достижение договоренностей об урегулировании украинского конфликта.