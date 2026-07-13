Трамп обвинил Иран в попытке изменить сделку в последний момент Трамп заявил, что Иран потребовал изменить уже согласованные условия сделки

Москва13 июл Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с представителями Ирана 12 июля стороны достигли договоренностей, однако впоследствии Тегеран потребовал внести изменения в согласованные условия. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

По словам Трампа, накануне у представителей США и Ирана состоялась очередная встреча.

С ними все происходит в последний момент... И вчера все было согласовано. А потом они покинули помещение, вновь позвонили и сказали, что им надо внести пару изменений сказал американский лидер

Глава Белого дома признался, что Вашингтон категорически отказался пересматривать достигнутые договоренности.

Трамп также утверждал, что между сторонами уже существовало соглашение, однако, по его словам, Иран отказался от его выполнения.

У нас была сделка. Никто не знает, что у нас была сделка, она была согласована, а потом они ее нарушили. У нас было 10 сделок с этими людьми, так что мы просто будем очень сильно по ним бить заявил президент США

При этом подробностей о содержании предполагаемого соглашения Трамп не привел.

Ранее в понедельник иранская сторона обвинила США в нарушении уставов ООН. Кроме того, по версии Тегерана, Вашингтон нарушил все условия меморандума по урегулированию ближневосточного конфликта, начав новую серию атак.