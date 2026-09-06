Москва6 сенВести.Президент США Дональд Трамп после получения доклада от своих спецпредставителей о результатах мирных консультаций в Москве и Киеве намерен первым делом связаться с российским лидером Владимиром Путиным, а затем — с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Kyiv Independent.
По данным источника, Трамп сначала проведет брифинг со своими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, после чего позвонит Путину, а затем — Зеленскому.
Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что американская сторона за последние 48 часов начала конструктивно сближать позиции России и Украины.