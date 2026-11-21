Москва21 нояВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пока не знает, кто совершил хакерскую атаку на базу данных Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.
По словам главы Белого дома, он узнал об этом "только что" и ему это "не нравится".
Как только я узнал об этом, я сказал, что это интересная ситуация и что мне интересно, кто делает этосказал Трамп
Ранее телеканал CNN сообщил, что ФБР выясняет обстоятельства несанкционированного доступа к своей системе Национального центра информации о преступлениях. Американские правоохранители используют этот ресурс для проверок личных данных американцев и обмена сведениями, включая информацию об ордерах.
Как уточнялось, это стало вторым за последние месяцы случаем проникновения хакеров в критическую инфраструктуру ФБР.