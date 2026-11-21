Трамп пока не знает, кто причастен к хакерской атаке на ФБР Трамп хочет узнать, кто совершил хакерскую атаку на базу данных ФБР

Москва21 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пока не знает, кто совершил хакерскую атаку на базу данных Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам главы Белого дома, он узнал об этом "только что" и ему это "не нравится".

Как только я узнал об этом, я сказал, что это интересная ситуация и что мне интересно, кто делает это сказал Трамп

Ранее телеканал CNN сообщил, что ФБР выясняет обстоятельства несанкционированного доступа к своей системе Национального центра информации о преступлениях. Американские правоохранители используют этот ресурс для проверок личных данных американцев и обмена сведениями, включая информацию об ордерах.

Как уточнялось, это стало вторым за последние месяцы случаем проникновения хакеров в критическую инфраструктуру ФБР.