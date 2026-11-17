Москва17 нояВести.Союзники США могут напрямую обращаться к американскому президенту Дональду Трампу в случае возникновения проблем. Глава государства пообещал лично отвечать на такие звонки, если госсекретарь Марко Рубио не сможет этого сделать. Об этом Трамп заявил на заседании Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.
Трамп подчеркнул, что Вашингтон полностью поддерживает своих партнеров и готов оперативно реагировать на их обращения. Он предложил союзникам связываться с ним, Рубио или другими представителями американской администрации.
Если они не ответят – звоните мне, я обязательно возьму трубку. И тогда я скажу: "Марко, ты уволен! Ты не отреагировал достаточно быстро"заявил Трамп
Ранее он рассказал о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, он хотел бы провести переговоры во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.