Трамп пообещал отвечать на обращения партнеров, если Рубио не возьмет трубку Трамп призвал союзников звонить ему напрямую в случае возникновения проблем

Москва17 ноя Вести.Союзники США могут напрямую обращаться к американскому президенту Дональду Трампу в случае возникновения проблем. Глава государства пообещал лично отвечать на такие звонки, если госсекретарь Марко Рубио не сможет этого сделать. Об этом Трамп заявил на заседании Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон полностью поддерживает своих партнеров и готов оперативно реагировать на их обращения. Он предложил союзникам связываться с ним, Рубио или другими представителями американской администрации.

Если они не ответят – звоните мне, я обязательно возьму трубку. И тогда я скажу: "Марко, ты уволен! Ты не отреагировал достаточно быстро" заявил Трамп

Ранее он рассказал о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, он хотел бы провести переговоры во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.