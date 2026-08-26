Москва26 авг Вести.Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения в результате американо-израильского удара по Исламской Республике, однако остался жив. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку.

По словам главы Белого дома, аятолла получил ранения левой части тела.

Я не думаю, что он мертв... Он был серьезно ранен, но я не думаю, что он умер сказал Трамп

Вместе с тем президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил, что Хаменеи физически полностью здоров.