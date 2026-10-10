Трамп: Байден не осознавал, что он живой

Трамп: "сонный" Байден не понимал, что он жив Трамп: Байден не осознавал, что он живой

Москва10 окт Вести.Бывший президент США Джо Байден не осознавал, что он живой, заявил президент США Дональд Трамп на митинге в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк), сообщает РИА Новости.

Он (Байден – прим. ред​​​.) даже не знал, что живой приводит РИА Новости слова Трампа

Глава Белого дома назвал Байдена "сонным" и отметил, что администрация Байдена была "на 100% коррумпированной".

Трамп не раз утверждал, что Байден не руководил Америкой, а указы подписывали за него помощники.

После возвращения в Белый дом в январе 2026 года Трамп заявил, что автопером при Байдене подписаны 92% правительственных документов.

Позднее Трамп призвал арестовать всех причастных к использованию автопера.