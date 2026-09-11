Москва11 сен Вести.Член Республиканской партии и спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал, что американский президент Дональда Трамп не спит, поскольку работает круглосуточно.

Об этом Джонсон заявил на съезде партии в Далласе, штат Техас.

Сейчас наше республиканское большинство, и президент Трамп работают круглосуточно. Президент никогда не спит - и мы тоже

сообщил республиканец

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что после сонного Джо Байдена Америка получила президента Дональда Трампа, который отказывается спать.

Кроме того, он похвалил действующего американского лидера за работоспособность.

Летом 2026 года Белый дом отчитался о результатах медицинского осмотра президента США. Согласно результатам обследования, Трамп здоров и у него превосходные показатели.