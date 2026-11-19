Трамп сравнил успехи США и Китая в шпионаже Трамп заявил, что США успешнее Китая в шпионаже

Москва19 ноя Вести.США и КНР шпионят друг за другом, но американская сторона в этом деле успешнее китайской. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

При этом глава Белого дома отказался вдаваться в детали относительно того, каким именно образом Вашингтон следит за Пекином.

Они [китайцы] шпионят за нами. Хорошо, мы тоже шпионим за ними. Я думаю, что мы шпионим лучше, чем они сказал Трамп телеканалу Fox News

Ранее Трамп отметил, что не уверен в связи любовницы экс-главы компании Nvidia Дженсена Хуанга со спецслужбами Китая.