Москва19 нояВести.США и КНР шпионят друг за другом, но американская сторона в этом деле успешнее китайской. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.
При этом глава Белого дома отказался вдаваться в детали относительно того, каким именно образом Вашингтон следит за Пекином.
Они [китайцы] шпионят за нами. Хорошо, мы тоже шпионим за ними. Я думаю, что мы шпионим лучше, чем онисказал Трамп телеканалу Fox News
Ранее Трамп отметил, что не уверен в связи любовницы экс-главы компании Nvidia Дженсена Хуанга со спецслужбами Китая.