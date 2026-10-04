Трамп выдвинул Джона Коула на пост своего спецпосланника по делам заложников

Трамп выдвинул Джона Коула на должность спецпосланника по делам заложников Трамп выдвинул Джона Коула на пост своего спецпосланника по делам заложников

Москва4 окт Вести.Президент США Дональд Трамп предложил назначить специального посланника по Белоруссии Джона Коула на пост спецпосланника по делам заложников в ранге посла. Американский лидер написал об этом в социальной сети Truth Social.

Трамп высоко оценил профессиональные качества юриста, напомнив, что за прошедший год тот обеспечил возвращение из Белоруссии 65 граждан США и союзных государств, а также содействовал освобождению свыше 800 политзаключенных в Восточной Европе.

Я рад объявить о выдвижении <…> Коула кандидатом на пост спецпосланника по делам заложников написал Трамп

Президент выразил уверенность, что на новом посту Коул продолжит активную работу по возвращению американцев на родину.

Глава Белого дома также сообщил, что прежний спецпосланник Адам Белер перейдет на позицию старшего советника и сосредоточится на поддержке администрации по другим направлениям.

Ранее депутат палаты представителей национального собрания Белоруссии Вадим Гигин заявил, что Коул является единственным представителем Запада, кто не требует от Минска отдалиться от России.