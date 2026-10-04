Москва4 октВести.Президент США Дональд Трамп предложил назначить специального посланника по Белоруссии Джона Коула на пост спецпосланника по делам заложников в ранге посла. Американский лидер написал об этом в социальной сети Truth Social.
Трамп высоко оценил профессиональные качества юриста, напомнив, что за прошедший год тот обеспечил возвращение из Белоруссии 65 граждан США и союзных государств, а также содействовал освобождению свыше 800 политзаключенных в Восточной Европе.
Я рад объявить о выдвижении <…> Коула кандидатом на пост спецпосланника по делам заложниковнаписал Трамп
Президент выразил уверенность, что на новом посту Коул продолжит активную работу по возвращению американцев на родину.
Глава Белого дома также сообщил, что прежний спецпосланник Адам Белер перейдет на позицию старшего советника и сосредоточится на поддержке администрации по другим направлениям.
Ранее депутат палаты представителей национального собрания Белоруссии Вадим Гигин заявил, что Коул является единственным представителем Запада, кто не требует от Минска отдалиться от России.