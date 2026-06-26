Трех жителей Томской области обвинили в госизмене за шпионаж в пользу Украины

Трех сибиряков обвинили в госизмене за сбор сведений о военнослужащих ВС РФ Трех жителей Томской области обвинили в госизмене за шпионаж в пользу Украины

Москва26 июн Вести.Три жителя Томской области обвиняются в шпионаже в пользу спецслужб Украины и передаче информации противнику о Вооруженных силах РФ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

В их отношении возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Фигуранты уголовного дела собирали и передавали противнику сведения о военнослужащих Вооруженных сил РФ, в том числе погибших в ходе проведения специальной военной операции на Украине говорится в сообщении

Им предъявлено обвинение. Устанавливаются иные обстоятельства и участники указанной противоправной деятельности, отметили в ведомстве.