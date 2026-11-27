Три человека погибли и один получил ранения в ДТП в Свердловской области

Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области Три человека погибли и один получил ранения в ДТП в Свердловской области

Москва27 ноя Вести.Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП двух автомобилей на 113 км трассы Ивдель - граница ХМАО в Ивдельском округе с тремя погибшими, сообщается в MAX-канале ГАИ Свердловской области.

По предварительным данным, 63-летний водитель Lada Granta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus, за рулем которого была женщина.

В результате ДТП водитель Lada Granta и двое его пассажиров-женщины погибли на месте. Водитель Ford Focus с травмами госпитализирована говорится в сообщении

По факту ДТП проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства.