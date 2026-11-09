Москва9 нояВести.Три человека пострадали в ДТП с минивэном на трассе под Тюменью, сообщает региональная Госавтоинспекция в MAX.
По данным ведомства, сегодня утром на автодороге Курган – Тюмень Peugeot Boxer съехал в кювет и опрокинулся.
Предварительно, 39-летний водитель не справился с управлением микроавтобуса в сложных погодных условияхговорится в публикации
Отмечается, что минивэн перевозил сотрудников одной из организаций, он был на зимней резине.
Ранения получили три человека: две женщины и мужчина. Они доставлены в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.