Из-за сложных погодных условий в ДТП под Тюменью пострадали 3 человека

Три человека пострадали в ДТП под Тюменью из-за снежных заносов Из-за сложных погодных условий в ДТП под Тюменью пострадали 3 человека

Москва9 ноя Вести.Три человека пострадали в ДТП с минивэном на трассе под Тюменью, сообщает региональная Госавтоинспекция в MAX.

По данным ведомства, сегодня утром на автодороге Курган – Тюмень Peugeot Boxer съехал в кювет и опрокинулся.

Предварительно, 39-летний водитель не справился с управлением микроавтобуса в сложных погодных условиях говорится в публикации

Отмечается, что минивэн перевозил сотрудников одной из организаций, он был на зимней резине.

Ранения получили три человека: две женщины и мужчина. Они доставлены в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.