Москва29 сенВести.Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал село Бессоновка Белгородского округа, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
В результате удара пострадали три человека.
В результате детонации беспилотника у одного мужчины проникающее ранение грудной клетки, осколочные ранения живота, предплечья и голениговорится в публикации оперштаба в MAX
Пострадавший доставлен в областной центр, его состояние оценивается как тяжелое.
Кроме того, еще два мужчины получили ранения живота, рук и ног, их эвакуировали в больницу в Белгород.