Дрон ВСУ ранил трех человек в Белгородской области

Три человека ранены при ударе БПЛА в белгородском селе Бессоновка Дрон ВСУ ранил трех человек в Белгородской области

Москва29 сен Вести.Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал село Бессоновка Белгородского округа, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

В результате удара пострадали три человека.

В результате детонации беспилотника у одного мужчины проникающее ранение грудной клетки, осколочные ранения живота, предплечья и голени говорится в публикации оперштаба в MAX

Пострадавший доставлен в областной центр, его состояние оценивается как тяжелое.

Кроме того, еще два мужчины получили ранения живота, рук и ног, их эвакуировали в больницу в Белгород.