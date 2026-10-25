Три сотрудника скорой и мужчина ранены после ударов ВСУ по Белгородской области

Три сотрудника скорой и мужчина пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области Три сотрудника скорой и мужчина ранены после ударов ВСУ по Белгородской области

Москва25 окт Вести.Три сотрудника скорой помощи и мужчина получили ранения в результате ударов украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В селе Головчино … в результате атаки дрона на автомобиль СМП пострадали три сотрудника скорой помощи. Мужчина с осколочными ранениями рук, ног, головы и туловища, женщина с осколочными ранениями поясничной области и еще одна женщина с предварительным диагнозом «акубаротравма» доставлены в Борисовскую ЦРБ говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

В селе Новая Таволжанка после сбития FPV-дрона пострадал мужчина. С ранением надплечья он обратился в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь. Далее его транспортируют в Белгородскую областную клиническую больницу.

Также в селе от атаки дрона поврежден частный дом.

Другим террористическим ударам противника подверглись Шебекино, Цепляево-Второе, Маслова Пристань, Красная Поляна, Шеино, Варваровка, Шишино.

Повреждены легковой автомобиль, 2 частных дома, 2 хозпостройки, многоквартирный дом, объект инфраструктуры, линия электропередачи. Также произошли возгорания складского помещения, двух объектов инфраструктуры ( в одном из них повреждено оборудование), частного дома — повреждены кровля, стены, окна, входная группа, забор и хозпостройка.