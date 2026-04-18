Москва18 апрВести.Беспилотники ВСУ атаковали Ульяновскую область. Силы ПВО сбили над территорией региона три дрона, сообщил губернатор Алексей Русских.
Он уточнил, что обломки оказались в Новоспасском районе. На места падения прибыли сотрудники спецслужб.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три вражеских БПЛА над территорией Ульяновской областиговорится в сообщении
Никто не пострадал при атаке, разрушений также нет. Губернатор напомнил, что распространять фото и видео работы ПВО и фрагментов беспилотников запрещено.