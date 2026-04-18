Силы ПВО сбили три БПЛА ВСУ над Ульяновской областью

Москва18 апр Вести.Беспилотники ВСУ атаковали Ульяновскую область. Силы ПВО сбили над территорией региона три дрона, сообщил губернатор Алексей Русских.

Он уточнил, что обломки оказались в Новоспасском районе. На места падения прибыли сотрудники спецслужб.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области говорится в сообщении

Никто не пострадал при атаке, разрушений также нет. Губернатор напомнил, что распространять фото и видео работы ПВО и фрагментов беспилотников запрещено.