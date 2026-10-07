Sabah: Турция планирует создать спутниковые аналоги Starlink в течение двух лет

Турция намерена запустить спутниковые аналоги Starlink в течение двух лет Sabah: Турция планирует создать спутниковые аналоги Starlink в течение двух лет

Москва7 окт Вести.Турция намерена запустить низкоорбитальную космическую группировку Astralink, которая станет аналогом американской системы связи Starlink, сообщил гендиректор компании турецкого ВПК Aselsan Ахмет Акйкол на проходящем в Анталье Международном астронавтическом конгрессе.

По его словам, первый из 198 ее спутников планируется запустить в течение двух лет.

Мы приступили к реализации этого проекта в конце прошлого года. У нас будет группировка из 198 низкоорбитальных спутников. Первый из них планируется запустить в течение двух лет. Система будет иметь собственную форму сигнала, чипы и подсистемы, разработанные отечественной экосистемой приводит слова Акйола газета Sabah

Ранее Турция передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия.