Турецкая певица спела в Бельгии без оркестра из-за отказов в визе

Турецкая певица дала концерт в Бельгии без оркестра из-за отказов в визе Турецкая певица спела в Бельгии без оркестра из-за отказов в визе

Москва15 ноя Вести.Турецкая певица Гексель провела выступление в Брюсселе без оркестра, поскольку всем его участникам отказали в шенгенских визах. Об этом рассказала сама артистка на концерте, видео с которого опубликовано на ее странице в социальной сети.

Ни один из участников оркестра не смог получить визу​​​. Мы вынуждены были почти отменить концерт, но мне такое не по нраву сообщила исполнительница

В итоге Гексель вышла на сцену только в сопровождении пианиста и скрипачки.

Ранее агентство РИА Новости выяснило, что в Турции сформировался своеобразный "черный рынок" слотов на подачу документов для оформления шенгенских виз. Проблемы затрагивают, в том числе, россиян.