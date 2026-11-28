Прожившего 19 лет в джунглях Таиланда "Русского Тарзана" сдал турист из ЮАР

Турист из ЮАР сдал властям "Русского Тарзана", нелегально жившего в Таиланде Прожившего 19 лет в джунглях Таиланда "Русского Тарзана" сдал турист из ЮАР

Москва28 ноя Вести.Турист из ЮАР случайно обнаружил на диком пляже в Таиланде "Русского Тарзана", прожившего в стране нелегально 19 лет, и сдал его местным властям. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным ресурса, Ди Джей Бордман случайно обнаружил на Google Maps уединенный пляж, скрытый за скалами. Он позвал туда своих друзей. Прибыв на место, компания увидела обветшалую хижину.

Отшельник прятался на одной из пальм. Обнаружив незваных гостей, мужчина пригласил их в свой "дом" и угостил кокосами.

Турист не оценил гостеприимство "Русского Тарзана" и сдал его властям Таиланда, мужчину задержали. Теперь россиянину грозит тюрьма и депортация.

Согласно информации местных СМИ, отшельник скрывался на острове Пханган, в страну россиянин попал, по его словам, в обход погранпунктов. Полиция не нашла сведений о его официальном въезде в Таиланд.

Ранее сообщалось, что на Пхукете задержали россиянку, которая нелегально находилась в стране более шести лет.