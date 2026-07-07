Турист отдал владельцу фотоаппарат, который тот потерял 13 лет назад на Кузбассе

Турист вернул хозяину потерянный 13 лет назад в ущелье Кузбасса фотоаппарат Турист отдал владельцу фотоаппарат, который тот потерял 13 лет назад на Кузбассе

Москва7 июл Вести.Спустя 13 лет к владельцу вернулся фотоаппарат, утерянный во время турпохода в ущелье Кузбасса. Вместе с уцелевшей флешкой к повзрослевшему хозяину вернулись фото и воспоминания, пишет Mash.

Потрепанный временем аппарат нашел Антон Миронов, который шел через перевал Озерный со стороны Нижней Тайжесу.

Парень случайно заметил в траве аппарат, … флешка уцелела — на ней путешественник нашел фотки 2013 года сказано в сообщении

На снимках запечатлена группа юных туристов, которая шла по маршруту от Лужбы до места находки.

Мужчина решил вернуть гаджет. Владельцем оказался тренер по карате, выяснилось, что он ходил в поход еще ребенком с друзьями, но обронил фотоаппарат по дороге.