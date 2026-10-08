Туристов предупредили об опасности походов на КБЖД в Приангарье из-за медведей Туристов призвали не посещать КБЖД в Иркутской области из-за медведей

Москва8 окт Вести.Туристам настоятельно рекомендовали отказаться от посещения пешего маршрута вдоль Кругобайкальской железной дороги в Иркутской области из-за опасности встречи с медведями. Об этом сообщили в ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

По информации заповедника, инспекторы установили, что на одном из отрезков хищник закопал свою добычу.

На отрезке пути между 101 и 102 километрами медведь добыл кабана и закопал свою добычу. Это значит, что хищник будет яростно охранять свою территорию и пищу. Любой человек, оказавшийся в этом месте, воспринимается им как прямой конкурент сказано в сообщении

Подчеркивается, что пеший маршрут закрыт, а посещение КБЖД возможно только на железнодорожном транспорте.