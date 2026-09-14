Турки назвали страны, к которым относятся как к друзьям Россия вошла в топ-5 стран, которые жители Турции считают друзьями

Москва14 сен Вести.РФ вошла в топ-5 стран, которые жители Турции чаще всего считают дружественными, тогда как главными неприятелями турки назвали США и Израиль, говорится в исследовании ASAL Araştırma, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Опрос ASAL Araştırma проводился 5-10 августа в электронном виде, в котором приняли участие 2 тысячи человек в 26 регионах Турции. Статистическая погрешность исследования составляет около 2,5 процентных пункта при доверительном уровне 95%.

38,4% опрошенных считают Россию союзником Турции, тогда как Израиль назвали недружественным государством 84%, а США - 70,5% респондентов говорится в результатах исследования

Среди других стран, которые турки также воспринимают как недружественные, оказались Греция - 66,6%, и Франция - 58,5%. Россия заняла пятое место среди стран, которые Турция причисляет к числу дружественных. Выше нее оказались Азербайджан - 56,5%, Япония - 50,2%, Китай - 48% и Италия - 46,7%.

Ранее Россия и Турция на консультациях между министерствами иностранных дел в Москве обсудили деструктивные действия Киева в акватории Черного моря, которые ставят под угрозу безопасность судоходства, сообщили в МИД РФ.