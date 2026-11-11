Москва11 ноя Вести.Сокращение бюджетных расходов, планируемое властями Латвии, может серьезно отразиться на половине населения страны.

Об этом сообщает местный портал TV3 со ссылкой на главу правительства республики Андриса Кулбергса.

В ближайшие годы расходы предстоит сократить в общей сложности почти на 3 миллиарда [евро]... По словам премьер-министра Андриса Кулбергса, эти меры могут оказать умеренное или даже серьезное воздействие на половину населения Латвии говорится в сообщении

В публикации отмечается, что власти при сокращении расходов бюджета вряд ли ограничатся только увольнением госслужащих. Очевидно, что под нож попадут меры социальной поддержки населения, пособия и налоговые льготы.

Ранее лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс сравнил республику с "Титаником" и предсказал, что она пойдет ко дну к 2030 году. Он подчеркнул, что Риге необходимо радикально сократить расходы для сбережения ресурсов страны.