Мастера из Тверской области делают в подарок Путину гусли с родовым древом

Тверские мастера рассказали, что хотят подарить Путину на день рождения Мастера из Тверской области делают в подарок Путину гусли с родовым древом

Москва29 сен Вести.Мастера из Тверской области готовят ко дню рождения президента России Владимира Путина подарок — гусли ручной работы. Об этом РИА Новости сообщил Сергей Горчаков, основавший мастерскую по изготовлению гуслей.

Горчаков рассказал, что создать для президента фамильную реликвию ремесленники задумали уже давно. Сейчас работа находится на финальном этапе: мастера натягивают струны. По его словам, они надеются передать инструмент главе государства и сыграть на нем.

Российский лидер отмечает день рождения 7 октября. Ранее он рассказывал, что его родственники по отцовской и по материнской линии происходят из Тверской области.

Инструмент и его роспись выполнены вручную. На лицевой стороне изображены родовое древо Путина и виды Тверской области.

В конце декабря 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова показала шкатулку, подаренную ей Владимиром Путиным.