Москва22 ноя Вести.Российские бойцы после захвата опорного пункта 24-го полка "Айдар" (признан террористическим и запрещен в РФ) нашли там рецепты изготовления наркотиков. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Военные добавили, что вражеское укрепление было защищено штурмовиками 68-й дивизии 6-й армии группировки войск "Запад".

Людей накачивали химией, чтобы они говорили и умирали медленнее. Рецепты сохранились, аккуратно переписанные от руки, с выведенными ручками свастиками добавил источник

Ранее сообщалось, что командование ВСУ решило не отводить измотанных боевиков с передовых позиций, а отправить им подкрепление в виде 20 мобилизованных с признаками наркотической зависимости.