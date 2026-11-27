У группы "Циан" поменялся состав ключевых акционеров "Циан" проинформировал об изменении состава акционеров

Москва27 ноя Вести.У группы "Циан", ведущей российской онлайн-платформы для операций с недвижимостью, сменились ключевые акционеры, из капитала вышел в том числе основатель Дмитрий Демин, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.

Ранее издание информировало, что свои пакеты в компании продали основные собственники "Циана".

Согласно данным "Циан", из состава акционеров вышли структуры Дмитрия Крюкова, имевшего 32,99%, Дмитрия Демина (7,16%) и Максима Мельникова (6,24%).

ООО "Технологии недвижимости" Левана Назарова приобрели 21,97% компании; независимая инвестиционная группа "АТОН ХОЛДИНГ" купили 21,41% говорится в сообщении

В начале ноября группа "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка) объявляла о планах приобрести до 100% акций "Циана". Стоимость одной бумаги в рамках добровольного предложения составит 993,05 рубля, сообщалось в пресс-релизе группы.