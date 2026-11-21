У критика Соседова обнаружили недвижимость на десятки миллионов рублей Музыкальный критик Соседов владел двумя квартирами за 100 млн рублей

Москва21 ноя Вести.Музыкальный критик Сергей Соседов мог владеть двумя квартирами в Москве. Об этом в интервью Андрею Малахову рассказали предпринимательница Александра Рашель и подруга Соседова Олеся Сазыкина, сообщает ИС "Вести".

Одну из квартир, площадью в 90 квадратных метров, Соседов приобрел как раз у Рашель.

Я ему отдала по такой мизерной цене, поверьте мне на слово, она сейчас стоит под 30 миллионов заявила Рашель

Сазыкина также рассказала о квартире, которую критик приобрел на стадии котлована.

Мы были на одном мероприятии, когда он мне сказал, что он купил квартиру на основании котлована, потому что деньги у него сгорели, он начал зарабатывать и купил в каком-то районе, он не говорил в каком именно рассказала Сазыкина

Позже подруга Соседова заявила, что у погибшего есть квартира стоимостью от 75 миллионов рублей.

Ранее Рашель рассказала, что больше десяти лет дружила с Соседовым и помогла ему приобрести квартиру в Москве, о которой его семья не знала.