Москва16 окт Вести.АО "Промышленные сооружения" стало новым владельцем ГК "Леста Игры", однако управляющая команда и стратегия развития компании остаются неизменными. Об этом заявили в пресс-службе консорциума.

Уточняется, что в ближайшие три года инвестор намерен вложить в игровую индустрию РФ до 10 млрд рублей, в том числе из венчурного фонда.

Новым владельцем группы компаний "Леста игры" стала компания АО "Промышленные сооружения" - консорциум частных инвесторов, нацеленных на развитие российской игровой индустрии отмечается в сообщении

Целью компании станет выпуск в тот же срок не менее пяти новых продуктов, подчеркнули в пресс-службе.

15 сентября сообщалось, что бывший российский автогонщик и глава "Группы УКМ" Никита Мазепин может стать владельцем компании "Леста игры", которой принадлежит популярная онлайн-игра "Мир танков".