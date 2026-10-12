В Пулково предлагают определить вес багажа в котах

У пассажиров Пулково появилась возможность измерить вес чемоданов в котах В Пулково предлагают определить вес багажа в котах

Москва12 окт Вести.В зоне регистрации петербургского аэропорта Пулково на третьем этаже появились уникальные весы, которые позволяют определить, сколько котов весит багаж пассажиров, сообщает пресс-служба воздушной гавани в мессенджере MAX.

За единицу измерения взят средний вес одного кота – 4 килограмма.

Петербург – настолько кошачий город, что даже вес багажа здесь привычнее измерять в котах говорится в публикации

В пресс-службе пояснили, что в расчетах веса приняли участие эрмитажные коты, маскоты Пулково Миля и Полет, а также талисман компании REDMOND – кот Эдмонд.

Идею разместить в Пулково "кошачьи" весы разработала и воплотила команда багажного бренда.