У входа в МО Молдавии демонтированы пушки времен Великой Отечественной войны Минобороны Молдавии демонтировало пушки времен ВОВ, стоявшие у входа

Москва26 июл Вести.В Молдавии демонтировали пушки времен Великой Отечественной войны, стоявшие у входа в Министерство обороны страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

По какой причине и с какой целью это произошло, не сообщается, отметил Петрович.

Легендарные орудия ЗИС-3, стоявшие у центрального входа в Министерство обороны, сняты с постаментов, где они находились на протяжении десятилетий. По какой причине и с какой целью – остается только догадываться написал он, сопроводив пост видео

Петрович призвал СМИ запросить у молдавского Минобороны "соответствующую информацию".

Он подчеркнул, что ЗИС-3, стоявшие у входа в молдавское ведомство, являются одним из символов победы над нацизмом.

4 июля в Молдавии прекратил свою работу Русский дом, закрытие которого связано с денонсацией Кишиневом соглашения с Москвой о культурных центрах.